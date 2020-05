PSG : Une phase choc, le dossier Neymar s'enflamme !

Dans : PSG.

La situation de Neymar semblait avoir été acceptée par le FC Barcelone, mais il aura suffi d'une petite phrase pour remettre la star brésilienne du PSG en haut de l'affiche.

Tandis que la Liga prépare sa reprise, Quique Setien a trouvé un moyen de remettre un peu de piment dans le futur mercato do FC Barcelone. Invité de BeInSports International, chaîne qatarie qui possède le Paris Saint-Germain, l’entraîneur du Barça a été interrogé par Achraf Ben Ayar sur Neymar et sur le plaisir qu’il aurait à l’avoir sous ses ordres au sein du club catalan. Autrement dit, c’est une énorme perche tendue au technicien du FC Barcelone, alors que les médias sportifs locaux ont multiplié les articles sur le possible retour de la star brésilienne du PSG lors du prochain mercato.

Face à cette question, Quique Setien ne s’est évidemment pas défilé et a tenu des propos à même de relancer toutes les supputations. « Bien sûr que j'aimerais un jour pouvoir entraîner Neymar, ce serait un plus, on parle d'un joueur qui a un niveau exceptionnel. Heureusement, j'ai déjà pu réaliser l'un de mes rêves qui était d'entraîner le meilleur joueur du monde, à savoir Leo Messi. Pour la suite, nous verrons, mais c'est sûr que je serais ravi d’entraîner Neymar », a expliqué l’entraîneur du FC Barcelone, qui a immédiatement remis en alerte tout le monde sur le sujet Neymar. Une déclaration mise dès ce samedi en parallèle par Sport avec les difficultés du Paris Saint-Germain de négocier une baisse du salaire de ses joueurs. En se lançant sur ce sujet, Quique Setien savait pertinemment que les choses allaient prendre cette tournure, même si le Barça n'a pas les moyens financiers de ses ambitions dans le dossier Neymar, la priorité étant déjà de faire du vide dans le vestiaire.