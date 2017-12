PSG : Une offre monstrueuse pour le futur Pogba ? C'est normal !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Depuis vendredi, la presse italienne ne parle que de cela, le Paris Saint-Germain serait prêt à lâcher 170ME afin de recruter Sergej Milinkovic-Savic, le jeune milieu de terrain de la Lazio. Et la présence de Jorge Mendes dans les négociations excite encore plus, le puissant représentant de Cristiano Ronaldo, notamment, n'étant pas du genre à se mêler aux dossiers à deux balles...

Si un tel investissement du PSG semble délicat compte tenu des 400ME déjà dépensés l'été dernier sur le seul duo Neymar-Mbappé, en Italie on est persuadé que le deal peut se faire. Interrogé sur ce sujet, l'entraîneur de la Lazio Rome a reconnu que le talent de Sergej Milinkovic-Savic était énorme et qu'il était évident que les plus grands clubs européens allaient faire de grosses offres pour le milieu de terrain. « Sergej Milinkovic-Savic a 22 ans, il est très bon cette saison. C’est normal qu’il attire autant d’équipes. J’ai parlé avec lui, il est tranquille et heureux d’être joueur de la Lazio. Milinkovic-Savic est encore jeune : il allie qualité et volume de jeu. Je souhaite qu’il puisse devenir plus fort que Paul Pogba, qui est l’un des milieux les plus forts du moment », a confié Simone Inzaghi, qui s'y connaît en matière de talent.