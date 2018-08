PSG : Une offre folle de MU pour tester Paris sur Rabiot ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Mis sous pression par José Mourinho pour recruter encore un ou deux joueurs, Manchester United s’exécute et tire dans tous les sens lors de cette dernière journée. Le club anglais, qui courtise déjà Layvin Kurzawa, est venu aux renseignements pour Adrien Rabiot, annonce Paris United. Un tel transfert paraît hautement improbable à boucler en quelques heures seulement, surtout que le club de la capitale ne compte pas se séparer de son international français.

Ce dernier est toutefois en froid avec ses dirigeants et ne trouve pas d’accord pour prolonger un contrat qui se termine en juin prochain. Nasser Al-Khelaïfi en a fait un cheval de bataille, et le président parisien ne devrait pas céder Rabiot, déjà courtisé ardemment par le FC Barcelone. Néanmoins, rien n’empêche Manchester United de tenter sa chance avec une offre conséquente de dernière minute, et voir si le PSG est à prendre le risque de laisser son joueur partir pour zéro euro dans un an.