PSG : Une offre énorme arrive pour piquer Verratti au PSG !

Marco Verratti est bourré de talent, c'est indéniable. Mais il est tout aussi indéniable que le milieu international semble parfois ne pas être à la hauteur des attentes du Paris Saint-Germain, mais également de l'équipe d'Italie. Si certains pensent que c'est hélas le résultat d'une hygiène de vie pas toujours au top pour un sportif professionnel, d'autres estiment que Marco Verratti a besoin de plus de fermeté à son encontre, ce que Thomas Tuchel pourrait lui apporter. Mais justement, du côté anglais on pense qu'il est désormais peut-être temps pour le milieu italien de changer d'air et de quitter le PSG.

Ce dimanche, le Mirror affirme que José Mourinho a fait de Marco Verratti une de ses priorités du mercato estival. Et pour convaincre les dirigeants du Paris SG de vendre celui qui a encore trois ans de contrat, Manchester United est prêt à proposer 120ME cash, une offre que les Mancuniens espèrent suffisante pour obtenir gain de cause. Le tabloïd le précise, les Red Devils comptent aussi sur l'UEFA et le fair-play financier pour inciter fortement le Paris Saint-Germain à vendre des joueurs d'ici le 30 juin prochain et notamment Marco Verratti. Reste que ce dernier a pour agent un certain Mino Raiola, lequel a également Paul Pogba dans son portefeuilles. De là à imaginer un autre deal possible...