PSG : Une offre en or arrive sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Prêté sans option d’achat au FC Valence depuis le début de la saison, Gonçalo Guedes s’éclate en Liga. Titulaire indiscutable aux yeux de Marcelino, l’international espoir portugais fait l’unanimité en Espagne, où son talent aurait notamment interpellé les dirigeants du Real Madrid. Autant dire que le PSG pourrait rapidement avoir des offres pour l’ancien attaquant de Benfica, que la direction francilienne a estimé à environ 40ME. C’est justement une offre à cette hauteur que pourrait envoyer les dirigeants du FC Valence dans les prochains jours…

En effet, le journal Levante-EMV assure que Peter Lim, propriétaire du FC Valence, est enclin à dépenser une telle somme pour s’offrir les services de Gonçalo Guedes de manière définitive. Reste désormais à savoir si le Paris Saint-Germain sautera sur l’occasion pour réaliser une belle opération financière qui pourrait lui donner de l’air vis-à-vis du fair-play financier, ou si le club de la capitale compte utiliser cette offre pour faire monter les enchères. En tout cas, il apparaît désormais de plus en plus probable que Gonçalo Guedes ne rejouera plus au Paris Saint-Germain… Pour rappel, le natif de Benavente n’a disputé que 13 matchs dans la capitale.