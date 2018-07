PSG : Une légende du Barça se tient prête à accueillir Rabiot

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2019, Adrien Rabiot met la pression sur ses dirigeants.

Le milieu de terrain refuse de prolonger son contrat et envisage clairement un départ cet été. A l’image de Marco Verratti l’année dernière, le Français souhaite rejoindre le FC Barcelone avec qu’il s’est déjà mis d’accord. Car le club catalan considère que l’ancien Toulousain s’adapterait à sa philosophie. C’est aussi l’avis de Xavi, déjà conquis par la recrue brésilienne Arthur, et qui estime que Rabiot peut aussi renforcer le Barça malgré son profil différent.

« C'est un joueur au niveau technique excellent, il pourrait parfaitement jouer dans l'entrejeu du Barça, a commenté l’ancien Blaugrana pour Mundo Deportivo. Je pense que c'est un joueur différent, avec beaucoup d'expérience, il a déjà joué des matchs importants et il pourrait beaucoup apporter. Mais ce sont des spéculations. Arthur, c'est une réalité, il est au Barça donc c'est plus facile de parler de la réalité que des hypothèses. Cet été, on m'a beaucoup interrogé sur Griezmann et finalement il est resté à l'Atlético. Mais si Rabiot arrive, ce serait un grande recrue. » A priori, le PSG ne laissera pas filer son milieu et prendra le risque de le perdre sans indemnité de transfert.