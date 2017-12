PSG : Une légende de l’OM félicite Emery pour sa gestion de la MCN

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Meilleure attaque de France et d’Europe, le PSG profite au maximum de son fol été 2017 pour faire trembler les filets. Si Unai Emery a plus l’habitude de changer ses batteries au milieu de terrain, le trio offensif est intouchable et Angel Di Maria l’a bien compris. Si cela provoque quelques états d’âme chez l’Argentin, il n’en reste pas moins que, sauf blessure, c’est avec la MCN de Mbappé, Cavani et Neymar que le PSG se prépare à défier le Real Madrid. Et pour Jean-Pierre Papin, ancien attaquant qui s’y connaît en gros matchs européens, Paris a de quoi rivaliser avec la bande à Cristiano Ronaldo. Au passage, l’ancien canonnier de l’OM et du Milan AC n’hésite pas à dire tout le bien qu’il pense de la manière dont Unai Emery parvient à gérer son équipe.

« Le trio avec Cavani, Neymar et Mbappé marche déjà très bien et peut aller plus haut encore. Il n’a rien à envier à l’attaque du Real Madrid. Le boulot de Unai Emery n’est pas simple, avec des gros ego à chaque poste, mais je trouve qu’il s’en sort bien dans son management humain », a livré JPP dans France Football. Il est vrai que l’entraineur espagnol doit peser tous ses choix, chaque star sortie pendant le match ou sur le banc de touche faisant bien comprendre dès qu’il le peut que sa place est sur le terrain.