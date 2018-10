PSG : Une guerre annoncée entre Tuchel et Henrique au Paris SG ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A la veille du match entre le PSG et Naples en Ligue des champions, tout va bien sportivement pour le club de la capitale. L'heure est donc venue pour L'Equipe de s'intéresser aux coulisses du Paris SG où à priori ça secoue un peu.

Pour le quotidien sportif, qui va encore mettre en rogne les supporters du Paris Saint-Germain, la relation entre Thomas Tuchel et Antero Henrique serait un poil tendue, le coach allemand et le directeur sportif portugais étant décidés à devenir le patron sportif. Et Tuchel ferait de gros effort pour se mettre le maximum de monde dans la poche, le nouveau coach du PSG allant même jusqu'à inviter le personnel du Camp des Loges au restaurant pour son anniversaire. Et du côté de Tuchel, tout cela ne serait pas si innocent qu'on veut bien le dire, ce dernier ayant déjà même trouvé un candidat idéal pour remplacer Antero Henrique.

« Entre Henrique et Tuchel, ce n'est pas l'amour fou, loin de là. Le second, qui n'était déjà pas le choix du Portugais au moment de remplacer Unai Emery - mais une décision émanant de Doha -, reproche au premier de ne pas avoir satisfait tous ses besoins cet été, en particulier le recrutement d'un milieu défensif. Et il n'a pas forcément envie qu'un tel scénario se reproduise. Récemment, lors d'une réunion des entraîneurs d'élite de l'UEFA, Tuchel a fait la connaissance d'Arsène Wenger, dont le nom revient avec insistance dans la capitale, et il se dit que le courant est bien passé entre les deux hommes. S'il voulait faire la promotion de l'ancien manager d'Arsenal.... », explique le journaliste de L'Equipe, précisant qu'Antero Henrique voit le coup venir, mais pense avoir la confiance de Nasser Al-Khelaifi. Un atout évidemment majeur, le président du Paris Saint-Germain n'étant probablement pas décidé à se séparer du directeur sportif qui a permis de faire venir Kylian Mbappé et Neymar au PSG.