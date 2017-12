PSG : Une grosse révélation faite dans le secret du vestiaire

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OM.

Dans moins de 24 heures s'ouvrira le mercato d'hiver, et le Paris Saint-Germain pourrait très rapidement officialiser le nom de son premier renfort de cette période des transferts. En effet, les rumeurs de ces derniers jours semblent devoir se concrétiser, Lassana Diarra va bien s'engager avec le PSG. Même si les joueurs parisiens sont encore en vacances, et ne reprendront le chemin de l'entraînement que mardi, les cadres du vestiaires auraient été informés de la venue prochaine du milieu de terrain français.

« Les joueurs du PSG ont été prévenus de l’arrivée d’un numéro six. Cela permettra aussi de sécuriser Rabiot et de le prolonger. Maintenant, reste à savoir dans quelle optique il va venir au PSG. C’est un compétiteur. Moi, je suis pour ce transfert. Il a une image de mercenaire qui ne correspond pas à ce qu’il est vraiment. C’est un joueur exceptionnel, a expliqué, sur Europe 1, Nabil Djellit, qui ne voit que du positif dans cette décision du Paris Saint-Germain de recruter Lassana Diarra. Avant d’arriver à l’OM il n’avait pas joué pendant 14 mois. Je vous rappelle qu’il avait mis tout le monde d’accord en six mois. Le truc à savoir, c’est que le meilleur investissement il le fait sur lui-même. Tous les gens qui l’ont croisé disent que c’est un bourreau de travail. Il a toujours été nickel en terme d’hygiène de vie. Rappelons qu’il a une carrière de très haut niveau avant ses 27 ans. Il a joué au Real, Chelsea et Arsenal. Il est donc habitué à côtoyer les grands joueurs. »