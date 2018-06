PSG : Une grosse embrouille dans le vestiaire des filles ?

Dans : PSG.

La semaine passée, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain a terminé sa saison par une victoire contre l'ogre lyonnais en finale de la Coupe de France après un match au scénario chaotique. Pour cette rencontre, c'est Bernard Mendy qui était sur le banc du PSG, Patrice Lair, l'entraîneur officiel de Paris n'étant pas là quelques jours seulement après l'annonce de son départ pour Niort (L2) la saison prochaine. Jusqu'ici RAS.

Mais ce lundi, L'Equipe affirme que l'absence de Patrice Lair n'était pas si claire que cela. En effet, ce dernier est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin, et c'est un arrêt de travail qui a provoqué le clash. Ayant reçu ce document avant la finale contre l'OL, le PSG a tout simplement immédiatement mis à pied l'entraîneur des féminines et lui a demandé de faire place nette dans le vestiaire. On ne sait pas encore si le PSG a décidé de virer purement et simplement Patrice Lair à seulement un mois de la fin de son contrat ou s'il s'agit d'une sanction provisoire et qui ne donnera pas lieu à des suites devant les Prud'hommes.