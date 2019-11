PSG : Une faute professionnelle à Dijon, Marquinhos tire la sonnette d'alarme

Dans : PSG.

Marquinhos, capitaine du PSG, après la défaite contre Dijon (2-1) : « On n’a pas été présent dans les duels physiques, on n’a pas fait les efforts. On a de la qualité, mais il nous a manqué beaucoup de choses à Dijon. Perdre contre le dernier ? Le classement ne veut rien dire dans le football. Ils ont joué sérieusement, pas nous. Il faut rebondir tout de suite, on ne doit pas rester dans le négatif. On doit faire mieux que ça. Sur les derniers matchs, on était dans un confort, on était efficace devant et derrière… Il ne faut pas qu’on joue comme ici. Il faut bien réfléchir, car les prochains matchs sont importants pour nous. Dans une saison, il y a des bons et des mauvais matchs, mais avec notre équipe expérimentée, on doit être plus régulier. Ce n’est pas bon pour l’image une défaite comme celle-ci. Maintenant, on doit vivre que des bons moments, plus de mauvais », a-t-il déclaré sur Canal+.