PSG : Une excellente nouvelle venue du Brésil pour Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Touché à la cheville droite lors du match face à Strasbourg ce mercredi en Coupe de France, Neymar inquiète énormément les dirigeants, joueurs et supporters du Paris Saint-Germain, qui craignent une rechute de son problème rencontré la saison dernière. Le fameux cinquième métatarse de la cheville droite qui avait été observé sous toutes les coutures avant de provoquer une opération a visiblement encore été touché. Mais moins gravement que craint dans un premier temps selon O Globo.

La presse brésilienne, qui est souvent très bien informé en ce qui concerne les informations sur Neymar, annonce ainsi via son correspondant à Paris que la vis posée lors de l’opération n’a pas été touchée et ce n’est donc pas une rechute totale de la blessure contractée en février 2017. Néanmoins, le diagnostic n’est toujours pas posé de manière définitive, et il faudra bien attendre une dizaine de jours pour savoir si le Brésilien doit suivre un protocole avancé, ou peut reprendre le chemin des terrains. Autant dire qu’il n’y aura alors plus de temps à perdre, la confrontation face à Manchester United arrivant à grand pas.