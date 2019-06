PSG : Une étude terrible pour Neymar et le Qatar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain ne l'a jamais caché, en s'offrant Neymar pour 222ME le club de la capitale a voulu faire un coup sportif énorme, mais également une colossale opération en matière de marketing. Et même si la star brésilienne n'a pas eu le rendement attendu lors de ses deux premières saisons au PSG, à cause des blessures, il a fait le boulot en ce qui concerne le business, le Paris SG battant des records absolus sur le plan du merchandising et de présence sur les réseaux sociaux et les médias. Sauf que les soucis physiques de Neymar et sa récente implication éventuelle dans une affaire de viol ont énormément terni l'image du joueur brésilien.

Et ce lundi, le célèbre Centre International du Sport, basé en Suisse, a mis en ligne une étude mise à jour sur la valeur financière des footballeurs, laquelle va probablement être commentée dans les bureaux du Paris Saint-Germain. Car s'il a été acheté pour 222ME il y a deux ans, Neymar serait actuellement valorisé entre 120 et 150ME, alors qu'il était encore au-dessus de la barre des 200ME en décembre dernier, et cela sans même savoir si l'affaire du viol supposé ira plus loin. La chute est tellement brutale pour Neymar Jr qu'il ne figure plus dans la short-list des joueurs les plus chers, où l'on trouve encore Kylian Mbappé, footballeur le plus valorisé du monde, Harry Kane, Lionel Messi, Mohamed Salah ou bien encore Leroy Sané. Du côté du Qatar, ces résultats pourraient donner lieu à une grosse réflexion au moment où des rumeurs envoient Neymar loin du PSG au mercato.