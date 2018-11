PSG : Une élimination précoce coûterait très cher au PSG, la preuve

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Ce mardi soir sur la pelouse de Naples, le Paris Saint-Germain joue une partie de son avenir européen. Car en cas de défaite face aux Italiens, le club de la capitale se retrouverait à quatre points de son adversaire du jour, et potentiellement à cinq de Liverpool en cas de succès des Reds contre l’Etoile Rouge de Belgrade. L’enjeu est donc de taille sportivement, mais également financièrement, comme le rapporte RMC Sport.

« D’après les chiffres officiels communiqués par l’UEFA pour la saison dernière, le PSG avait gagné 12,7 millions d’euros pour sa participation à la phase de poules et 8,155 millions pour ses performances » explique le média avant de poursuivre. « Il avait également perçu 35,2 millions d’euros au titre des parts de marché liées aux droits TV et 6 millions d’euros pour avoir participé aux huitièmes de finale. Au total, ce sont donc 62 millions qui avaient atterri dans les caisses du PSG ». De quoi se donner une idée du manque à gagner en cas d’élimination du Paris Saint-Germain dès la phase de groupes de la compétition. Surtout que cette année, un bonus a été mis en place par l’UEFA. Des primes liées aux recettes télévisuelles, plus élevées pour les clubs les plus exposés médiatiquement. « Près de 585 millions d’euros seront distribués aux 32 clubs engagés sur la base d’un classement par coefficient. Le partage se fera en fonction des résultats des équipes sur les dix dernières années sur la scène européenne ». Autant dire que pour le PSG, toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, il serait terrible de ne pas encaisser tous ces millions d’euros…