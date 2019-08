PSG : Une dernière saison à Paris sans Neymar, Cavani en rêve

Dans : PSG, Mercato.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2020, Edinson Cavani est régulièrement annoncé sur le départ.

L’attaquant parisien est notamment envoyé à l’Inter Milan, alors que son transfert n’est pas d’actualité. En effet, l’Uruguayen n’a aucun intérêt à partir pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le chouchou du Parc des Princes pourra négocier un gros contrat et une prime à la signature dans quelques mois. Et sur le plan sportif, le journaliste Bilel Ghazi souligne que le possible départ de Neymar au FC Barcelone lui rouvrirait les portes du onze aux côtés de Kylian Mbappé.

« Il ne faut pas oublier que Cavani a 32 ans et en aura 33 l’an prochain. Ce sera sûrement son dernier contrat, d’un point de vue personnel il négociera sûrement de plus gros émoluments. Il faut mettre aussi ça en perspective avec la situation de Neymar, a commenté notre confrère de L’Equipe. Il veut partir et il n’est pas en position de confiance. On est parti avec une attaque à deux têtes avec deux attaquants axiaux. Si l’opération Neymar va au bout, à savoir vers un départ vers le Barça, à priori une doublette Cavani-Mbappé ça a de la gueule. »

Cavani aura les cartes en main

« Pour Cavani, être titulaire au PSG avec Mbappé, aller vers la fin de son contrat où personne ne lui en voudra de ne pas prolonger, il va se retrouver en position de force dans quatre mois où il pourra signer où il veut, a annoncé Bilel Ghazi. A tout point de vue, sportivement ou financièrement, c’est plutôt avantageux d’attendre que de partir dès cet été. » Sauf qu’à l’heure actuelle, Neymar est loin d’être parti. Et le directeur sportif Leonardo n’exclut pas une prolongation d’El Matador.