PSG : Une décision radicale de Cristiano Ronaldo pour mettre Paris K-O

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Auteur d’une première partie de saison en-deçà de ses espérances, ce qui ne l’a pas empêché de recevoir le Ballon d’Or et d’empiler les buts en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo n’a pas toujours semblé au meilleur de sa forme. Rien d’alarmant, la superstar du Real Madrid ayant l’habitude de finir ses saisons en boulet de canon, et de marquer les buts les plus important au printemps. Toutefois, CR7 vieillit et il doit désormais faire attention à la gestion de son corps et ses sollicitations, pour continuer à être performant. Et comme la venue du PSG se fera dès le mois de février, le Portugais a pris une décision forte afin d’arriver rapidement à son pic de forme pour ne pas mordre la poussière face à Paris.

Ainsi, Marca annonce que Cristiano Ronaldo a renoncé aux prochains matchs de Coupe du Roi, contre Numancia en janvier, puis lors de l’éventuel quart de finale en cas de qualification. Une volonté de réduire le nombre de matchs pour mieux digérer une grosse préparation physique prévue pour lui en janvier, et ainsi le remettre sur le bon chemin en ce qui concerne son état de forme. Un choix effectué en concertation avec Zinedine Zidane, qui sait que le Real Madrid, même s’il n’est pas en grande forme actuellement, devrait être suffisamment compétitif pour avancer en Coupe du Roi sans sa superstar. Autant dire que CR7 met tous les atouts de son côté pour parvenir à faire tomber le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.