PSG : Une conséquence terrible au Brésil après le geste de Neymar

Dans : PSG, Foot Mondial.

Clairement fatigué face à Montpellier, Neymar s’était montré plus à son avantage lors de la finale de la Coupe de France contre Rennes, samedi dernier.

Malgré la défaite, sa première partie de rencontre avait été très prometteuse, signe que l’attaquant du PSG se sent sur le bon chemin avec ce retour de blessure. Tout le Brésil l’attend pour redorer le blason de son pays à l’occasion de la Copa America, qui se déroulera cet été au Brésil. Mais l’ambiance pourrait être plus tendue que cela au pays du football roi, tant l’énervement de Neymar auprès d’un spectateur du Stade de France n’est pas passé.

Cette mauvaise réaction a été dénoncée dans les médias locaux, confirmant auprès de l’opinion publique que Neymar passait souvent pour un « enfant gâté », incapable de garder ses nerfs dès que les choses n’allaient pas dans son sens. Et la conséquence pourrait être exemplaire puisque Le Parisien affirme que les dirigeants de la fédération et le sélectionneur envisagent de lui retirer le brassard de capitaine de la sélection. Le message ne serait pas anodin dans un pays où le « Ney » est le meilleur joueur et le prodige attendu pour remettre le Brésil au sommet.