PSG : Une cible à 80ME pour Al-Khelaifi en Ligue 1 ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a souvent été accusé de ne pas acheter des joueurs de Ligue 1, préférant verser des sommes colossales à des clubs étrangers pour faire venir des joueurs dont la rentabilité est parfois douteuse. C'est toutefois oublier que le PSG a tout acheté Kylian Mbappé pour 180ME il y a deux ans à l'AS Monaco, le champion du monde étant le dernier renfort made in France du club de la capitale. Alors que le mercato d'été se profile, certains se demandent quel joueur évoluant actuellement en Ligue 1 pourrait faire l'affaire au Paris SG.

Et dans Le Parisien, un nom est placé en tête de liste, celui de Nicolas Pépé, l'attaquant ivoirien de Lille, que le PSG aura sur sa route ce week-end. Manager général d'Angers, qui a cédé Nicolas Pépé au LOSC pour 10ME en 2017, Olivier Pickeu admet que son ancien joueur avait le profil parfait. « Il n’y a qu’un seul joueur à prendre pour le PSG en L1, et c’est Pépé. Il est parisien, meilleur passeur et buteur derrière Messi et Mbappé cette saison. C’est un top joueur, explique le dirigeant du SCO, qui fait quand même remarquer qu’un autre joueur de Ligue 1 pourrait signer au Paris SG, même si forcément c’est très ironique. Il y a un deuxième joueur à prendre en L1 : Rabiot. Son profil n’existe pas en Europe, à savoir un jeune, qui connaît parfaitement le club et qui a gagné autant de trophées. » Pour Nicolas Pépé, dont la valeur est passée de 10ME à 80ME on peut éventuellement attendre un effort de Nasser Al-Khelaifi, pour Adrien Rabiot la messe est dite.