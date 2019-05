PSG : Une bagarre entre Neymar et Draxler, Paris trouve ça « drôle »

Dans : PSG, Ligue 1.

En grande difficulté, le Paris Saint-Germain n’est pas seulement confronté à une crise sportive.

En dehors du terrain aussi, le club de la capitale vit une période compliquée. Il suffit d’écouter les déclarations de certains acteurs pour s’apercevoir qu’il existe des tensions dans le vestiaire. On se souvient notamment de la sortie de Neymar, qui reprochait à certains jeunes de répondre aux plus expérimentés et même à l’entraîneur Thomas Tuchel. Ce même Brésilien qui aurait eu une altercation avec Julian Draxler après la défaite à Montpellier (3-2).

« Qui es-tu pour me parler ? Tu ne fais que des passes en arrière », aurait répondu le meneur de jeu au coéquipier qui critiquait son égoïsme. Une histoire rapidement démentie par le PSG. « Drôle de jeu de Le Parisien : présenter Neymar, un phénomène du foot mondial, comme un joueur qui se bat avec ses coéquipiers dans le vestiaire, a réagi le champion de France sur Twitter. Comment pouvez-vous inventer de telles choses ? Étiez-vous dans le vestiaire ? Ney = PSG. » Eh oui, on ne touche pas à Neymar…