PSG : Une baffe de champion et de génie, il valide le geste de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Après son mauvais geste contre un supporter rennais en marge de la finale de la Coupe de France, Neymar n’a pas vraiment reçu de soutiens au Paris Saint-Germain.

Même son grand ami Daniel Alves a déploré le coup de poing qu’a donné Neymar à un spectateur chambreur : « On venait de perdre le titre, il était en colère. Sa réaction n’était pas correcte. On ne peut pas faire ce genre de chose. À partir du moment où on agresse une personne, on fait une erreur. Que cela lui serve de leçon ». Au final, il n’y a bien que Christophe Galtier qui est venu au secours de la star brésilienne en disant que seul un sportif de haut niveau était capable de se mettre à la place du Ney. Un sentiment partagé par Geoffrey Jourdren.

« Neymar, ça fait partie des génies dans le monde du football, et je le comprends. Des fois, il doit se dire "qu’est-ce que je fais là ?". Il doit voir des choses au quotidien qui lui sortent par les yeux. Est-ce que tu trouves ça normal qu’en montant les marches après la finale, il n’y ait pas un peu plus de sécurité ? Ça, Neymar, il le voit et il le ressent. C’est pour ça qu’il pète un plomb. Ce sont des graines de champion qu’il faut comprendre avant de juger. Qui peut juger Neymar ? Seuls les champions peuvent juger Neymar, pas le bourricot du coin », a expliqué, sur Foot Mercato, l’ancien gardien de Montpellier, qui espère donc que la commission de discipline de la FFF ne sanctionnera pas trop lourdement Neymar pour son coup de sang.