PSG : Une ancienne gloire monte au front pour défendre Neymar

Questionné sur le cas Neymar après la Coupe du Monde 2018, Gilberto Silva s'en est clairement pris aux médias.

Quatre ans après la claque reçue face à l'Allemagne en demi-finale de sa Coupe du Monde au Brésil (1-7), la Seleção voulait prendre sa revanche en Russie en posant une sixième étoile sur son maillot. Mais il n'en sera rien, puisque la finale de Moscou opposera la France à la Croatie ce dimanche. Suite à un bon départ, l'équipe de Tite a effectivement été stoppée net par la Belgique en quarts (1-2). Une occasion manquée pour le Brésil que la presse du monde entier n'hésite pas à mettre sur le dos de Neymar, qui s'est plus fait remarquer par ses plongeons que par ses actes décisifs, même s'il a tout de même marqué deux buts et délivré une passe. Malgré les critiques, Gilberto Silva a tenu à prendre la défense de son compatriote.

« Jusqu’à un certain point, je peux comprendre les critiques envers Neymar. Mais ça commence à faire beaucoup ! Je le comprends, il est en train de grandir. Il a encore beaucoup à apprendre et il va le faire. Parce que c’est un grand joueur, tout le monde en parle. Si ça avait été quelqu’un d’autre… J’ai regardé la compétition et d’autres joueurs ont fait des choses folles, mais personne n’en parle. Si c’est Neymar, Cristiano Ronaldo ou même Messi, c’est toujours pareil. Ils choisissent les joueurs avec lesquels ils savent qu’ils (les médias) peuvent vendre », a balancé, dans la presse brésilienne, le champion du monde auriverde de 2002, qui estime donc que Neymar mettra tout le monde d'accord au cours des prochaines saisons, avec le PSG et le Brésil.