PSG : Une affaire Edinson Cavani à Paris ?

C'est encore depuis le banc de touche qu'Edinson Cavani a débuté le match Dijon-PSG. Et même si El Matador est entré en cours de match, cette situation interpelle. Mais Thomas Tuchel assume son choix.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani pourrait bien devenir un intermittent du spectacle à l’occasion de sa dernière année de contrat avec le club de la capitale. A l’heure où une éventuelle prolongation de l’attaquant uruguayen n’est plus du tout d’actualité, Edinson Cavani passé désormais derrière Mauro Icardi dans la hiérarchie des attaquants du PSG. Et Thomas Tuchel a facilement justifié son choix, même si certains supporters du Paris Saint-Germain s’agacent de voir Cavani se morfondre.

« Si je regrette de ne pas avoir titularisé Cavani ? Non car je dois prendre des décisions à l’avance et c’est toujours comme ça. On a pris la décision de laisser Mauro Icardi sur le terrain. Et ce serait pareil avec Edi, c’est un poste où on ne met pas un joueur sur le banc lorsqu’il marque, il marque, il marque.... Edi a connu cela pendant des années, quand il marquait but sur but, il n’était pas nécessaire de le laisser sur le banc. C’était comme cela. Les onze qui ont débuté le méritaient. Cela a été une décision dure pour Edinson, mais aussi pour Sarabia. Mais on a beaucoup de décisions difficiles au PSG et j’espère que cela va continuer quand tout le monde va revenir », a expliqué l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain en marge de la défaite du PSG à Dijon.