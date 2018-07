PSG : Une addition Kolossale, le Bayern fera zéro cadeau au PSG !

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes au mercato.

Bonucci semble la priorité de l’état-major francilien, qui vise également Vertonghen et Rudiger, tous habitués à évoluer dans une défense à trois. Ces dernières semaines, le nom de Jérôme Boateng a également été évoqué. Et le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung apporte des précisions intéressantes sur l’avenir du défenseur bavarois, pour lequel Karl-Heinz Rummenigge réclamera une somme comprise entre 45 et 55ME.

Une somme très importante, que le Paris Saint-Germain semble néanmoins en mesure de poser sur la table. Par ailleurs, l’entraîneur munichois Niko Kovac apprécie le joueur et aimerait travailler avec lui. Mais à en croire le média allemand précédemment cité, les relations entre Rummenigge et Boateng se sont « trop détériorées » pour que l’aventure du défenseur de 29 ans continue à l’Allianz Arena. Reste que dans ce dossier, c’est le salaire XXL du joueur qui pourrait poser problème au PSG. Pour rappel, Jérôme Boateng réclame des émoluments colossaux, à hauteur d’environ 1ME par… mois. De quoi refroidir tous ses courtisans, y compris le Paris Saint-Germain.