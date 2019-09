PSG : Un traumatisme et des choix pourris, Rothen s'inquiète pour Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Laurent Blanc l’a démontré après le revers face à Manchester City, Unai Emery l’a confirmé après la remontada contre Barcelone, un traumatisme en Ligue des Champions pèse lourd au PSG, plus lourd qu’ailleurs quand le titre est parfois acquis dès le mois de février. Alors, malgré des débuts prometteurs, Thomas Tuchel, qui a gagné une prolongation de contrat un peu surprenante cet été, parviendra-t-il à remettre toutes les têtes à l’endroit cette saison ? Jérôme Rothen a clairement un doute à ce sujet, et le consultant de RMC ne se prive pas de le partager en insistant sur le désagrègement collectif de l’équipe parisienne.

« Concernant Thomas Tuchel, oui j’ai des doutes. On ne se relève pas comme ça d’une telle désillusion. Il y a une vraie coupure depuis l’élimination contre Manchester United en Ligue des Champions. On le voit sur ce que l’équipe dégage collectivement depuis le début de la saison, ce n’est pas encore ça. Le collectif du PSG doit être plus fort. Chacun fait sa sauce à droite et à gauche, c’est au coach de régler ce problème. Le traumatisme de Manchester United, Thomas Tuchel a eu du mal à s’en remettre. Le problème, c’est qu’il s’entête avec certains choix bizarres comme Draxler, Kehrer… », a listé l’ancien joueur du PSG, qui rêve de voir l’entraineur allemand se remettre en cause après cette fin de saison complètement manquée.