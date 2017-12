PSG : Un transfert à 39 ME tombe déjà à l’eau au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Parmi les joueurs à forte valeur marchande qui ont de grandes chances de quitter le PSG cet hiver, Lucas Moura figure en très bonne place. L’ailier brésilien est complètement hors du coup en cette fin de phase aller, ce qui ne l’empêche pas d’intéresser plusieurs clubs. Notamment en Chine, où on espère boucler sa venue pour le mois de janvier, ce qui serait clairement une bonne affaire pour le club de la capitale. Pour l’ancien de Sao Paulo, la perspective de rejoindre un club européen de premier plan est tout de même plus alléchante, et c’est pourquoi l’intérêt de Chelsea avait de quoi le séduire.

Mais ce possible transfert est désormais à conjuguer au passé, puisque la donne a changé au sein du club londonien affirme le Daily Mirror. En effet, décisif ces dernières semaines avec les Blues, Willian est revenu dans les petits papiers d’Antonio Conte, et son départ quasiment entériné pour cet hiver, n’est désormais plus envisagé. Et pour Chelsea, cela signifie l’abandon de la piste menant à Lucas Moura, car les 30 ME de la vente de l’ancien de Donetsk devaient servir à proposer une enveloppe à hauteur de 39 ME au PSG pour son Brésilien. Une destination en moins pour Lucas, qui a encore des touches au sein de plusieurs formations du continent, mais risque quand même de devoir étudier sérieusement la possibilité de rejoindre un club chinois cet hiver.