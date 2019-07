PSG : Un sale coup à Neymar et au Barça, Zidane a tout gâché

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Lors d’une conférence de presse tenue vendredi, Josep Maria Bartomeu a confirmé la volonté de Neymar de revenir au FC Barcelone, et la fermeture du dossier compte tenu du refus du Paris Saint-Germain.

Il s’agit bien sûr d’un coup de bluff du président catalan, ce qui confirme que les discussions sont compliquées. Les tensions sont connues entre ces deux formations. A tel point que le PSG serait prêt à tout pour contrecarrer les plans de son ennemi. En effet, Marca nous apprend que les Parisiens ont proposé leur star au Real Madrid à deux reprises ! L’objectif est clair : empêcher le retour du Brésilien chez les Blaugrana. Seulement voilà, les Merengue, qui ont longtemps rêvé d’une telle ouverture, ne sont plus intéressés.

L’effectif du Real a trop d’attaquants. Et surtout, l’entraîneur Zinédine Zidane doute du rendement de Neymar. De son côté, Mundo Deportivo confirme l’opinion du Français et assure que le Real se focalise sur Kylian Mbappé. La Maison Blanche serait déterminée à arracher l’international tricolore en 2021, soit à un an de la fin d’un contrat que l’ancien Monégasque refuse pour le moment de prolonger. A croire que le Real ne deviendra pas l’allié que le PSG espérait.