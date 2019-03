PSG : Un retraité aligné au Parc, c’était le plan de Solskjaer

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Pendant que le Paris Saint-Germain broie du noir, Manchester United savoure sa qualification. Les Red Devils sont évidemment d’humeur à plaisanter, à l’image d’Ole Gunnar Solskjaer dans son entretien accordé à Fotballklubben.

En effet, le manager mancunien est revenu sur l’hécatombe subie avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions gagné (1-3) au Parc des Princes mercredi. Le Norvégien était privé de 10 joueurs, dont Paul Pogba, Nemanja Matic et Ander Herrera, ses habituels titulaires au milieu. Pour compenser ces absences, le technicien a donc sollicité son adjoint Michael Carrick (37 ans), retraité depuis l’été dernier, afin qu’il revienne pour une pige à la Paul Scholes en 2012.

« Je lui ai demandé s'il y avait une petite chance (qu’il puisse jouer) avec toutes ces blessures, a raconté Solskjaer. Nous avons rigolé ensemble. Et j'ai ajouté : "Tu vas faire une Scholes ?". Il aurait pu jouer quelques matchs sans aucun problème. Il nous a rejoints à l'entraînement et il a été bon. Mais non, on a décidé de prendre Jimmy Garner à la place et de lui laisser sa chance. » Comme si les Parisiens n’étaient pas suffisamment humiliés…