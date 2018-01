PSG : Un remplaçant serre les dents, la Juventus en rêve au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

La concurrence est rude à Paris, et même des grandes stars recrutées récemment comme Angel Di Maria peuvent en témoigner.

Pour Thomas Meunier, le coup de faire venir Daniel Alves pour compenser le départ de Serge Aurier a tout de même été difficile à digérer, même si le latéral belge n’a jamais laissé entendre la moindre contrariété officiellement. Néanmoins, grâce à ses bonnes performances la saison passée, l’ancien de Bruges, qui avait fini par prendre le meilleur sur l’Ivoirien, pensait bien pouvoir enchainer sur une saison pleine au poste de numéro 1. Las, il se contente des matchs où Daniel Alves est au repos, ce qui arrive de plus en plus fréquemment après le début de saison tonitruant du Brésilien. Néanmoins, sa situation intéresse du beau monde, et notamment la Juventus.

Après la Gazzetta dello Sport, c’est Tuttosport qui confirme que l’international belge figure en bonne position sur la liste des défenseurs droits que le club piémontais rêve de faire signer l’été prochain. A l’heure actuelle, le PSG n’est clairement pas vendeur, mais en cas de saison passée principalement sur le banc de touche, Meunier pourrait être tenté d’arriver avec un autre statut dans un grand club européen. Néanmoins, le Belge le sait bien, Daniel Alves, qui aura 35 ans en fin de saison, ne sera pas éternellement le numéro 1 du poste à Paris.