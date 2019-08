PSG : Un prêt de Neymar, Paris étudie l'offre de Barcelone !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le FC Barcelone ne lâche pas Neymar. Désireux de s’offrir les services de la star du Paris Saint-Germain, le club catalan continue d’explorer les différentes possibilités afin de rendre possible cet improbable come-back. Et selon les informations divulguées ce mardi par la radio RAC-1, le champion d’Espagne tient peut-être une formule qui va convaincre tout le monde. C’est tout du moins ce qu’espère Josep Maria Bartomeu, lequel a bien l’intention de proposer un prêt avec option d’achat obligatoire à la direction parisienne dans les toutes prochaines heures.

Le but de l’opération est très simple : Barcelone souhaite décaler d’un an le paiement de l’opération, avec une technique sensiblement identique à celle de Paris au moment de s’offrir Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco. Reste désormais à voir si cette solution conviendra à Nasser Al-Khelaïfi et à Leonardo, lesquels « étudient » actuellement la proposition catalane selon la radio, qui affirme que cette semaine sera décisive alors que la L1 reprend dimanche pour Paris. Par ailleurs, aucun chiffre n’a pour l’instant filtré sur le montant de l’éventuelle option d’achat alors que ces dernières semaines, la valeur marchande de Neymar semble difficile à réellement établir.