PSG : Neymar au Barça, un plan secret ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après avoir fait venir Antoine Griezmann de l’Atlético Madrid pour 120 ME, le FC Barcelone n’avait plus grand-chose dans les caisses au dernier mercato.

L’opportunité de recruter Neymar ne s’est donc jamais concrétisée, au grand dam du joueur brésilien, mais aussi du vestiaire barcelonais. Au sein de la cité catalane, tout le monde est persuadé que le club culé va repasser à l’attaque l’été prochain. Et il s’en donne en tout cas les moyens. Don Balon affirme ainsi que les dirigeants barcelonais mettent sur pied leur plan pour avoir de quoi faire plier le PSG sur le plan financier. Pour cela, trois départs sont envisagés en fin de saison, ceux d’Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Arturo Vidal. De quoi récupérer une somme estimée à 80 ME, tant les joueurs concernés ne sont plus vraiment au plus fort de leur valeur marchande.

A ces 80 ME, pourrait s’ajouter 120 ME, soit le montant du transfert de Philippe Coutinho au Bayern Munich. Le Brésilien réussit de très bons débuts avec le club bavarois, et possède une option d’achat à hauteur de 120 ME. De quoi promettre une belle somme au PSG afin de développer des arguments autrement plus convaincants que l’été dernier, où tout cela s’est terminé par une offre alambiquée que Leonardo a rejeté sans trop de difficultés.