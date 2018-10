PSG : Un passe-droit pour Neymar, Riolo s'énerve sur Tuchel

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Contrairement à ses coéquipiers revenus de sélection, Neymar a bénéficié de quelques jours de repos.

Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain était donc attendu au tournant face à Naples (2-2) mercredi en Ligue des Champions. Résultat, le Brésilien a été l’un des meilleurs Parisiens même s’il n’a pas empêché la mauvaise prestation générale de son équipe. Mais ce n’est pas suffisant aux yeux de Daniel Riolo, qui ne comprend pas la gestion de l’entraîneur Thomas Tuchel concernant sa star.

« Cette histoire de "calinothérapie" de Tuchel qui, au moment de la trêve internationale dit à Neymar "tu peux aller te balader, fais ce que tu veux, tu vas faire du surf, je te file dix jours en plus, ou cinq ou deux...", qui pendant que l'équipe met 5-0 en se baladant sur une jambe et en courant en arrière... Peut-être qu'on va me dire que le Real l'a déjà fait avec Cristiano Ronaldo quand il se barrait au Maroc mais il me semble que ça avait fait grincer des dents. Je ne sais si Messi pouvait ne pas venir dans ce genre de configurations », a souligné le consultant de RMC.

Riolo attendait plus

« Je trouve ça un peu bizarre. On ne gère pas un groupe de cette façon, a-t-il critiqué. Après, on attend que tu fasses gagner l'équipe trois jours plus tard. Neymar n'a pas fait un mauvais match mais il a quand même perdu un tas de ballons au milieu. Dans le mauvais match du PSG, il fait partie de ceux qui ont réussi à éclairer de temps en temps, mais ce n'est pas assez. » Face au Napoli, c’est surtout le collectif parisien qui a déçu, une fois de plus.