PSG : Un monstre sacré débarque au PSG pour Trapp !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Les propos de l'agent de Kevin Trapp sur le désir de ce dernier de quitter le Paris Saint-Germain au mercato d'hiver, si le temps de jeu du gardien de but allemand ne pouvait pas s'améliorer, ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Car ce lundi, du côté anglais on a trouvé un nouveau club pour le suppléant d'Alphonse Aréola. En effet, après quelques matches pas vraiment réussis de son gardien de but, Jürgen Klopp en aurait assez de Simon Mignolet, dont la récente prestation contre Arsenal a été moquée par toute l'Angleterre du football.

Et le technicien allemand de Liverpool souhaite que ses dirigeants discutent avec leurs homologues du Paris Saint-Germain afin d'envisager la venue de Kevin Trapp dans les buts des Reds pour la deuxième moitié de saison. Le quotidien anglais Metro rappelle que Trapp a récemment confié tout le bien qu'il pensait de...Liverpool et de la Premier League. « Liverpool est un club incroyable avec une grande histoire et bien entendu je suis fan de la Premier League. Les Reds ne manquent pas d’intérêt, ils ont déjà gagné de nombreux titres et évidemment Jürgen Klopp est un très bon coach », avait expliqué Kevin Trapp au média allemand Sport 1. Reste cependant que le PSG ne semble pas vraiment vouloir se séparer de Trapp à cet instant de la saison.