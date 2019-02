PSG : Un mois pour conclure ce deal à 50 ME

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours suivi de très près par l’UEFA en ce qui concerne ses finances, le Paris Saint-Germain voit ses contrats être observées à la loupe, et même parfois être drastiquement réduits en ce qui concerne celui avec l’office du Tourisme du Qatar.

Cela oblige les dirigeants à multiplier les opérations de sponsoring avec des marques, et le PSG annonce régulièrement de nouveaux accords de prestige pour rentrer dans la galaxie commerciale des grands d’Europe. Mais s’il y a un partenariat qui peut faire basculer les comptes du club aux yeux de l’UEFA, c’est celui du sponsor maillot principal. Un enjeu de taille puisque le contrat avec Fly Emirates, en place depuis 2006, prend fin au mois de juin et ne sera pas prolongé.

Depuis, le PSG cherche une marque capable de mettre 50 ME par an au minimum, contre 30 ME maximum à l’heure actuelle. Selon Le Parisien, c’est à la fin du mois de mars que le champion de France va annoncer le vainqueur de cette lutte qui concerne plusieurs sociétés. En premier lieu, le nom de Qatar Airways a été avancé, mais il ne devrait pas s’agir de la compagnie aérienne de l’Emirat. Des sociétés de banque, d’assurance ou du secteur hi-fi et électroménager sont intéressées pour cette visibilité très prestigieuse mais aussi coûteuse. Les premiers maillots de la saison prochaine étant déjà en production dans les usines asiatiques de Nike, le nom du sponsor sera ensuite ajouté dans les prochaines semaines à l’arrivée des stocks en Europe. Quand le nom du vainqueur sera révélé officiellement.