PSG : Un miracle venu du Qatar pour sauver Neymar ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis mercredi soir, les supporters du Paris Saint-Germain se demandent s'il n'y a pas une malédiction qui plane sur leur club préféré, puisque comme chaque année des joueurs majeurs se blessent avant les grands rendez-vous de Ligue des champions. Après Marco Verratti, touché à la cheville contre Amiens, c'est Neymar qui a été ciblé en Coupe de France face à Strasbourg, la star brésilienne du PSG souffrant officiellement d'un problème au cinquième métatarse du pied droit. Sa présence au match aller de C1 face à Manchester United, le 12 février à Old Trafford, est loin d'être évidente, mais le Paris Saint-Germain a décidé de mettre le paquet pour sauver le soldat Neymar.

En effet, de gros moyens sont d'ores et déjà mis en place pour remettre sur pied le Brésilien. « Hakim Chalabi, directeur adjoint de la clinique Aspetar à Doha (Qatar) et ex-médecin du PSG, se trouve à Paris. Il chapeaute les réunions et les échanges entre les parties. Le staff médical se donne encore vingt-quatre heures pour adopter le traitement le plus pertinent. Des avis de spécialistes orthopédiques ont aussi été sollicités. Car la décision sera collégiale et intègre les autorités médicales de la sélection brésilienne, à commencer par le docteur Rodrigo Lasmar qui avait opéré Neymar le 3 mars dernier », explique Le Parisien. Autrement dit, c'est la mobilisation générale au Paris Saint-Germain afin de pouvoir compter sur Neymar face aux Red Devils.