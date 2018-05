PSG : Et si le PSG ne faisait aucun mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Officiellement présenté à la presse dimanche du côté du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a fait un petit point mercato avant l'ouverture du marché estival.

Avec le départ d'Unai Emery et l'arrivée de Thomas Tuchel, le club de la capitale française va vivre une révolution au cours de l'inter-saison. Si celle-ci se traduira sur le terrain, l'exercice 2018-2019, qui doit potentiellement amener le PSG dans le dernier carré de la Ligue des Champions, débutera avec le mercato. Et celui-ci s'annonce chaud. Probablement moins fou que le dernier, sachant que le PSG avait déboursé plus de 400 ME pour recruter Neymar et Mbappé en 2017, ce marché sera mouvementé. Outre le départ à la retraite de Thiago Motta, des joueurs comme Pastore, Di Maria, Kurzawa ou Trapp sont annoncés sur le départ. Autant dire que la cellule de recrutement menée par Antero Henrique aura du travail pour combler les manques tout en renforçant l'équipe. Un chantier qui attire Tuchel... ou pas.

« Si le mercato se fermait aujourd’hui, je serais très heureux. J’ai confiance dans les joueurs qui ont construit cette équipe. Il faut que j’apprenne à les connaître. Parfois il faut faire preuve de patience, faire grandir les jeunes. Pour l’instant je suis très calme, le mercato viendra. La rumeur Buffon ? Je ne peux pas vous répondre en détails sur cette question. Je ne veux pas commencer à spéculer. C’est une personnalité incroyable, un joueur avec une carrière exceptionnelle. On verra ce qui se passe. Un mercato tourné vers l’Allemagne ? Nous connaissons beaucoup de joueurs allemands. Ce club et la ville sont très attractifs. Mais il faut d’abord faire la connaissance des joueurs ici et voir ce qu’il faut éventuellement ajouter », a lancé, en conférence de presse, le nouveau boss du PSG, qui ne préfère donc pas trop s'avancer vis-à-vis du prochain mercato, car le PSG est encore suspendu à la menace du fair-play financier de l'UEFA...