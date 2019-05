PSG : Un mercato musclé, Tuchel envoie un message à Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

Après le nul concédé par le Paris Saint-Germain ce samedi face à Nice, Thomas Tuchel a reconnu que son équipe commençait à lâcher l'affaire. Mais pour l'entraîneur du Paris SG, afin de préparer la prochaine saison, il va clairement falloir recruter malin pour proposer de la concurrence à tous les postes. Tuchel veut que l'exigence monte dans chaque secteur de jeu au PSG, et cela passe par un mercato qui soit sérieux et musclé.

Et le technicien du Paris Saint-Germain d'en dire un peu plus sur ce qu'il souhaite. « On manque de rythme, de vitesse, d’accélération, d’agressivité. Jusqu’au match de Marseille, on a subi deux buts sur coups de pied arrêtés et dix depuis. On a perdu des joueurs fiables, des joueurs forts de la tête et on a perdu notre mentalité de défendre. On comprend que tout est difficile. Cela va changer pendant la préparation si Marquinhos et Thiago Silva sont là. On doit recruter des gars fiables et après cela, on pourra créer des performances avec la concurrence », a prévenu Thomas Tuchel, lequel envoie un message clair et net à Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique.