PSG : Un manager de Premier League intéressé par Paris, Nabil Djellit lâche une info

Depuis l’élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, l’attention est concentrée sur l’identité du coach qui sera nommé à la place d’Unai Emery cet été. Plusieurs noms ont filtré, mais c’est Antonio Conte qui serait le favori de Nasser Al-Khelaïfi pour succéder au coach basque. Un choix qui pourrait porter ses fruits, notamment en Ligue des Champions. Mais selon Nabil Djellit, le club parisien serait bien inspiré de recruter un réel manager ayant une vision à long terme. Le journaliste de France Football estime qu’Arsène Wenger, qui devrait quitter les Gunners en juin, a le profil idéal.

Wenger intéressé par le PSG au mercato ?

« Je pense que le PSG avait le ticket gagnant Ancelotti-Leonardo. Le premier étage de la fusée, c’était parfait. Ensuite, Nasser a pris le relais de Leonardo qui était dans la lumière. Le problème, c’est qu’il était un peu une groupie des joueurs… et qu’il décide de tout. Ils ont pris Antero Henrique, un dirigeant expérimenté dans un autre modèle au FC Porto, surtout connu pour être un excellent businessman. Un peu comme Luis Campos à Lille. Lui qui devait soulager Nasser dans les coulisses… on apprend que Neymar, personne n’arrive à lui parler. Neymar est capricieux et agace une partie de ses coéquipiers. Dont Cavani qui a envie de se barrer maintenant… A l’intersaison, avec Neymar, ils ont acheté une solution qui devient un problème. Il faut mettre de l’autorité avec quelqu’un, et que Nasser prenne de la hauteur. Ce quelqu’un, ça peut être Wenger. Et il est intéressé parait-il » a lâché le journaliste. Une idée qui devrait diviser les supporters du PSG, le coach alsacien n’ayant pas spécialement une cote très élevée en France, et un passé récent assez décevant sportivement.