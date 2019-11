PSG : Un like = une polémique, sacré Neymar !

Dans : PSG.

Véritable star en France, Neymar est bien plus que ça au Brésil. Ses faits et gestes sont analysés, et cela est forcément générateur de polémiques…

La dernière en date remonte à ce week-end, et elle fait énormément de bruit au pays. Après le match entre le Brésil et l’Argentine (perdu 1-0 par la Seleçao), la légende Rivaldo avait vivement critiqué le fait de voir Lucas Paqueta avec le n°10. Transparent face aux partenaires de Lionel Messi, le milieu de terrain du Milan AC n’échappe pas aux critiques.

« J’ai vu le Brésil - Argentine et je suis triste de ce qui s’est passé avec le numéro 10, ils l’ont donné à Paquetá. Le 10 du Brésil est un maillot respecté dans le monde entier, un maillot porté et honoré par Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, Neymar... Il n’a pas vocation à rester sur le banc ou à sortir à la mi-temps. On ne peut pas s’en prendre au joueur, mais au personnel technique. Ils connaissent le poids de ce maillot et ils risquent donc de brûler un garçon de vingt-deux ans qui pourrait avoir un grand avenir avec l’équipe nationale brésilienne » a ainsi posté Rivaldo sur Instagram. Un message que Neymar… a aimé. Un « like » qui fait grand bruit au Brésil, où l’on tire déjà des conclusions en indiquant que la star du PSG n’apprécie pas Lucas Paqueta, lequel lui a chipé le n°10 en son absence…