PSG : Un journaliste propose une solution radicale au problème Kurzawa

Dans : PSG, Ligue 1.

Il fait l’unanimité à Paris, mais malheureusement, ce n’est pas en sa faveur. Layvin Kurzawa n’arrive pas à convaincre et le fiasco munichois de mardi dernier n’arrange pas sa situation.

Si Daniel Alves en a pris pour son grade après son match raté en Bavière, où il a été totalement dépassé par la vitesse de Kingsley Coman, le Brésilien possède l’expérience et la solidité pour relever la tête. Sans quoi un problème va se poser à droite également. Mais pour l’heure, c’est le rendement de l’ancien monégasque qui interpelle, alors que les solutions ne sont pas nombreuses. Très peu utilisé, Yuri Berchiche n’a visiblement pas non plus convaincu Emery, et c’est pourquoi le journaliste de France Bleu Paris Bruno Salomon envisage deux solutions assez inédite pour régler ce problème. Donner du temps de jeu à Presnel Kimpembe au poste de latéral, ou faire changer de poste un Thomas Meunier qui s’ennuie ferme sur le banc de touche.

« Il est loin le temps où le PSG s’appuyait sur Maxwell, seigneur à gauche. Là, c’est fini. Rien ne va plus pour Layvin Kurzawa transparent défensivement et offensivement. Yuri Berchiche, sa doublure, ne perce pas. On se retrouve avec un couloir dévasté par les attaques adverses. J’en suis à me demander si Unai Emery ne devrait pas mettre Kimpembe ou Meunier latéral gauche. De quoi donner du mordant. Ou pourquoi pas en vendre un dès cet hiver pour recruter. Ce n’est pas la priorité mais vu les prestations… », a lancé, un brin désabusé, Bruno Salomon, persuadé qu’Unai Emery doit au moins tenter quelque chose pour inverser la tendance négative sur le couloir gauche.