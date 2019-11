PSG : Un joueur se confie sur les états d’âme de Neymar

Dans : PSG.

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a frôlé la correctionnelle face au Real Madrid en Ligue des Champions. Malgré une première période insipide, le club de la capitale a finalement réussi à arracher un match nul heureux (2-2).

Lors de ce choc européen, Thomas Tuchel a fait plusieurs choix forts. D’abord en plaçant Neymar sur le banc des remplaçants au coup d’envoi, puis en alignant son quatuor offensif, composé de Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi, dans un 4-2-3-1 offensif en seconde période. En sautant un peu du coq à l’âne, l’entraîneur allemand du PSG n’a pas vraiment rassuré avec ses choix tactiques. Même ses joueurs ont ressenti un léger flou. C’est en tout cas ce qui ressort d’une interview donnée par Juan Bernat, dans laquelle l’Espagnol de 26 ans n’hésite pas à faire passer ses messages à Tuchel et à Neymar.

« Aligner les quatre joueurs offensifs, c’est possible ? Oui, c’est possible. Il faut trouver le bon équilibre. Quand on joue contre une grande équipe ça peut faire mal. C’est l’entraîneur qui doit prendre ce genre de décisions, il doit mettre en place la meilleure tactique. Neymar devant moi ? C’est la question la plus importante, trouver l’équilibre. Si tu as le ballon, c’est mieux. Nos attaquants peuvent faire des différences. Tout le monde doit travailler pour l’équipe, tout le monde doit courir, c’est comme ça qu’on trouve l’équilibre. Neymar, au quotidien ? Il est à 100 % avec l’équipe. Il revient de blessure, il a besoin de rythme, ça va aller, il va le retrouver. Il est très content avec nous », a lancé, sur RMC, le latéral gauche, qui sait que le PSG devra montrer un visage beaucoup plus séduisant et rassurant en 2020, s’il veut enfin atteindre son objectif en C1.