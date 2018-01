PSG : Un jeune attaquant quitte le PSG pour la Belgique

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé ce mercredi après-midi le transfert définitif d'un de ses jeunes attaquants issus du centre de formation, lequel a signé avec le club belge du Royal Antwerp. « Formé au Paris Saint-Germain, Romain Habran quitte le Club sous la forme d’un transfert définitif. Âgé de 23 ans, l’attaquant natif de Villeneuve-la-Garenne avait signé son premier contrat professionnel chez les Rouge et Bleu en 2014. Le Français, ex-international U20 (5 sélections, 1 but), avait ensuite effectué des prêts à Sochaux (2014-2015), Laval (2015-2016) et Boulogne-sur-Mer (2016-2017). Le Club souhaite à Romain le meilleur dans les nouveaux challenges qui l’attendent désormais avec le club belge », indique le PSG.