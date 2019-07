PSG : Un indice XXL pousse Neymar loin de Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Plus que jamais, l’avenir de Neymar semble s’écrire loin du Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’international auriverde souhaite partir et le FC Barcelone est prêt à tout pour le faire revenir.

Comme souvent, le n°10 du PSG fait la Une des quotidiens catalans ce lundi et du côté de Sport, on évoque de nouveau une possible offre de Barcelone pour faire céder le Paris Saint-Germain. Celle-ci s’élèverait à environ 200 ME en plus d’un ou plusieurs joueurs parmi Umtiti, Dembélé, Rakitic et Coutinho. Surtout, le média espagnol dévoile un indice troublant, qui laisse à penser que Neymar ne sera plus Parisien la saison prochaine.

En effet, l’homme recruté pour 222 ME il y a deux ans en provenance de Barcelone n’aurait tout simplement pas été convié à la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain, fixée au 8 juillet par Thomas Tuchel. Reste maintenant à voir si cela a un rapport avec sa blessure contractée lors du match Brésil-Qatar, ou s’il s’agit, comme le laisse sous-entendre Sport, d’un gros indice en vue d’un transfert au mercato. Une chose est sûre, la reprise de l’entraînement sera scrutée à Paris et l’absence de Neymar devrait alimenter les discussions. Aussi bien dans la capitale française que du côté blaugrana…