PSG : Un indice à la Stéphane Plaza envoie Neymar au Barça !

« Je ne veux pas jouer plus longtemps au PSG. Je veux rentrer chez moi, d’où je n'aurais jamais dû partir ». A en croire les informations du Mundo Deportivo, Neymar a été très clair avec Nasser Al-Khelaïfi, en lui signifiant sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone au mercato. Et si mardi, un intérêt du Real Madrid a été évoqué avec un possible échange entre Neymar et Casemiro, c’est bien vers la Catalogne que semble se diriger l’attaquant auriverde. La chaîne de télévision GOL confirme la tendance avec un indice qui en dit long…

En effet, le joueur, actuellement blessé et qui ne dispute donc pas la Copa America avec le Brésil, chercherait une maison à Barcelone. Et il aurait déjà une idée bien arrêtée sur sa future demeure puisque selon le média, il se serait mis en tête de récupérer la même habitation que celle dans laquelle il était installé entre 2013 et 2017, lorsqu’il jouait à Barcelone. Un indice de taille, qui prouve que des tractations sont en cours. Même si, comme indiqué par Le Parisien en ce milieu de semaine, Nasser Al-Khelaïfi n’a, pour l’instant, reçu aucune offre officielle pour Neymar.