PSG : Un gros problème à 19 ME pour Neymar au Brésil

Dans : PSG.

Déjà poursuivi en Espagne pour de l’évasion fiscale qui lui vaut une demande de l’ordre de 35 ME de la part du fisc espagnol, Neymar connait le même problème dans son pays.

La presse brésilienne évoque cette semaine une décision de la part de la cour fédérale de Santos, qui demande au joueur du PSG de payer sa dette fiscale de l’ordre de 19 ME. Il s’agit d’anomalies dans les déclarations aux impôts brésiliens entre 2011 et 2013, ainsi que les pénalités de retard qui vont avec. Pendant cette période, Neymar est accusé d'avoir "oublié" de déclarer un tiers de ses revenus. C’est la société gérée par son père et sa mère qui est visée par cette offensive de la part de la cour fédérale, ainsi que le joueur lui-même. En conséquence, une demande a été formulée pour bloquer les avoirs de Neymar au Brésil, et notamment ses biens immobiliers, son yacht et son avion, afin de récupérer les 19 ME manquant.

De son côté, les avocats du clan Neymar contestent le montant du retard de paiement, qu’ils estiment à simplement 7 ME. En attendant les suites juridiques de cette affaire qui n’arrange pas la situation de Neymar au Brésil, le numéro 10 du PSG conserve la propriété et l’usage de ses biens au Brésil, mais est interdit de les vendre tant que la décision ne sera pas tombée, pour éviter un exil doré en cas de punition définitive et spectaculaire. Finalement, il n’y a qu’en France, où Neymar réside depuis plus de deux ans, que le Brésilien n’est pas embêté par des questions fiscales…