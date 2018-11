PSG : Un grand d’Europe ? Meunier met Paris au défi en C1

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Toujours en vie dans le groupe C de la Ligue des Champions, notamment grâce à son match nul à Naples (1-1) mardi, le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains.

Avec cinq points en quatre journées, soit un de retard par rapport au Napoli et Liverpool, le club francilien sera automatiquement qualifié pour les huitièmes s’il remporte ses deux derniers matchs. Cela commencera par la réception des Reds, avant le déplacement sur le terrain de l’Etoile Rouge de Belgrade. De quoi se frotter les mains pour Thomas Meunier, impatient de prouver à l’Europe que le PSG est bel et bien un candidat au sacre dans cette compétition.

« On n’est pas mal loti au niveau calendrier. On a l’avantage de jouer Liverpool à domicile et puis après à Belgrade. Quand tu gagnes 6-1 au match aller, tu ne peux pas aller là-bas et te dire : "Ils peuvent nous surprendre". Non, on doit les tuer, tout simplement. On doit aller là-bas pour la victoire, a prévenu le latéral droit. Mais avant ça, il y a Liverpool à la maison. Et c’est là qu’on va vraiment voir si le PSG a la carrure d’un grand de Ligue des Champions. » En effet, tout autre résultat qu’un succès face aux Anglais mettrait Paris en grand danger…