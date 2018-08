PSG : Un geste fort de la direction envers Meunier

Dans : PSG, Ligue 1.

Désireux de s’imposer enfin de manière indiscutable au Paris Saint-Germain, chose désormais possible en raison de la longue absence sur blessure de Daniel Alves, Thomas Meunier a déjà fait savoir qu’il se sentait bien à Paris et qu’il n’avait aucune intention de changer d’air. Impressionnant lors de la Coupe du monde, le Belge a marqué des points et devrait en profiter pour capitaliser.

En effet, Le Parisien annonce que le Diable Rouge va bientôt prolonger son contrat avec le champion de France, ce qui confirmerait les derniers messages postés par Meunier sur les réseaux sociaux, en forme de « teasing ». Le quotidien francilien évoque un contrat emmenant l’ancien de Bruges jusqu’en juin 2023, avec un salaire amélioré. Même si Thomas Tuchel avait fait savoir à son arrivée qu’il n’était pas forcément convaincu par les performances de ses latéraux la saison passée, il faut croire que la direction, elle, estime qu’elle possède un joueur à ne pas laisser filer prochainement en Thomas Meunier.