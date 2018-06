PSG : Un gardien niveau mondial est au PSG, il peut partir

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Actuellement avec les Bleus pour disputer la Coupe du monde, Alphonse Areola pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain au mercato. Effectivement, l’international français n’acceptera sans doute pas de devenir la doublure de Gianluigi Buffon dans la capitale. Néanmoins, Mino Raiola a confié sur RMC que son poulain était l’un des « meilleurs gardiens du monde » et que ce dernier était prêt à se battre avec « n’importe qui ». Même avec la légende Buffon ?

« Je pense qu’Alphonse Areola est l’un des meilleurs gardiens du monde. Il a beaucoup grandi, il a montré sa valeur au PSG. Je pense qu’il peut se battre avec tous les autres gardiens du monde. C’est un jeune qui a un grand avenir devant lui. On va voir. Pour le moment, je n’aime pas parler du mercato pour les joueurs qui sont en équipe nationale. Parce que je connais mes joueurs, ils ne sont concentrés que sur une chose : la Coupe du monde. C’est la chose la plus importante. Les autres choses peuvent attendre » a confié l’agent d’Alphonse Areola. Pour rappel, le gardien français est courtisé par Rome et Naples. Mais il faudra débourser près de 20ME pour l’arracher au PSG…