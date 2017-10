PSG : Un gardien à 70 ME que Paris garde dans le viseur

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Même si Alphonse Areola fait pour le moment le travail dans les buts parisiens, Antero Henrique n’a pas abandonné l’idée de faire venir un portier qui mette tout le monde d’accord.

La priorité du directeur sportif parisien était de boucler la venue de Jan Oblak, qui dispose toutefois d’une clause libératoire à 100 ME qui ne convient pas aux finances actuelles du PSG. Selon El Mundo Deportivo, le deuxième choix des dirigeants parisiens se nomme encore et toujours Gigi Donnarumma, qui vient de vivre un été agité du côté du Milan AC. Le portier italien a en effet eu besoin d’un énorme clash et d’une menace de départ pour prolonger son contrat à un salaire record pour un gardien de son âge.

Malgré cette nouvelle entente pour le long terme, une cassure aurait tout de même eu lieu entre le club lombard, et notamment son agent bien implanté à Paris : Mino Raiola. Pour faire venir Donnarumma, le PSG devrait toutefois faire de gros efforts financiers, puisqu’un montant de 70 ME serait nécessaire pour faire craquer le Milan AC. Ce dernier, malgré un énorme recrutement, n’est pas forcément si bien parti que cela, et une éventuelle absence pour la prochaine Ligue des Champions pourrait inciter le jeune transalpin à tenter sa chance ailleurs. Ce que Paris ne verrait pas d’un mauvais œil.