PSG : Un fight entre les Ultras et Neymar, Tuchel s'interpose

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, le Collectif Ultras Paris n'a pas été tendre avec Neymar, que ce soit avec un chant très injurieux, ou encore en arborant une banderole ironique concernant les récents déboires du joueur brésilien avec une jeune femme. La rupture est donc brutale et totale entre les plus actifs des supporters du PSG et Neymar. Mais du côté du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel est bien embêté par cette situation dans la mesure où elle promet des soirées animées si la star du Paris SG devait finalement rester au sein du club de la capitale.

L'entraîneur allemand du PSG a donc choisi de faire dans la diplomatie afin d'éviter que tout explose. « Ce que je pense de la réactions des supporters ? C’est un peu difficile. Je ne sais pas quoi dire. Je n’ai pas entendu pendant le match ces choses. Si je peux comprendre ? Oui et non. C’est comme ça dans nos vies. Les émotions sont graves, et toujours vives. Mais de l’autre côté, Neymar est toujours mon joueur et je vais toujours protéger mes joueurs. Il est dans le vestiaire, il est là. Je peux comprendre que tout le monde n’a pas aimé ce que Ney a dit et a fait. On doit trouver un juste niveau pour exprimer son émotion », a confié Thomas Tuchel, histoire de ne pas trop se mouiller dans ce dossier brûlant.