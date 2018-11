PSG : Un fichage ethnique ? Luis Fernandez n’aurait jamais laissé faire ça

Dans : PSG, Ligue 1.

Ancien directeur sportif du centre de formation du Paris Saint-Germain, Luiz Fernandez est tombé de haut en apprenant les révélations de Football Leaks au sujet des pratiques au sein de son club de cœur. L’ancien joueur et entraineur du PSG a évoqué sans faux-semblant cette affaire de fichage des joueurs en fonction de leurs origines, et avoue n’avoir jamais entendu parler de telles pratiques au sein du club de la capitale. Il ne les aurait de toute façon pas laissé passer.

« Je ne peux pas accepter que ce club que je connais depuis si longtemps soit associé à ça. Ça me blesse, ça me fait mal au cœur. Mais je ne peux parler que de ce que j’ai vu, pas de la période avant. Marc Westerloppe est parti quatre, cinq mois après mon arrivée. Pas plus que je n’ai assisté au genre de réunions dont on parle. Si ça avait été le cas, croyez-moi, j’aurais fait entendre ma voix », a prévenu l’ancien membre du carré magique dans les colonnes du Journal du Dimanche.